Lavagna, a Casa Carbone aperitivo speciale organizzato dal FAI

Lavagna (Genova) – In arrivo la terza edizione delle “Sere FAI d’estate”, la grande festa organizzata dal Fondo Ambiente Italiano che anche quest’anno ha organizzato nei mesi di giugno, luglio e agosto oltre 160 appuntamenti in 21 beni del FAI, aperti straordinariamente per l’occasione. Sarà un’importante occasione per scoprire questi luoghi di cultura e natura durante le ore più piacevoli della giornata, dal tramonto a mezzanotte, unendo la bellezza del contesto alla magia dell’atmosfera serale.

Tra i 21 Beni del FAI coinvolti nell’iniziativa figura anche Casa Carbone di Lavagna, che ospiterà gli speciali aperitivi in giardino curati dal Ristorante Pizzeria Sole e Luna in collaborazione con la Cooperativa TerraMare di Sestri Levante. Gli eventi sono in programma per il 15, 22 e 29 giugno, ogni martedì e venerdì dal 3 luglio al 31 agosto e venerdì 7 settembre. L’orario sarà sempre dalle ore 19 alle ore 21 30.

Per l’occasione sarà possibile visitare di sera la casa in stile fin-de-siècle, rimasta come sospesa nel tempo, dai mosaici ai dipinti, dalla biancheria ai servizi da tavola, tavola, dagli attrezzi da cucina agli arredi, dagli orologi alle riviste ancora poggiate sul tavolo del salone.

Il costo della visita e dell’aperitivo, che in caso di maltempo sarà organizzato nel piano terra del bene, sarà di 9 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini dai 4 ai 14 anni e per gli aderenti FAI e National Trust. Chi non volesse visitare la casa potrà comunque partecipare all’aperitivo al costo di 6 euro.

Il calendario completo di “Eventi nei Beni del FAI 2018” è reso possibile grazie al sostegno di Ferrarelle, PIRELLI e Radio Monte Carlo.

Per ulteriori informazioni su Casa Carbone sarà possibile visitare il seguente link.