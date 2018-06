Genova – Corda trappola per motociclisti tra Borgoratti e san Desiderio

Genova – Una corda tesa tra un lampione e un cancello, da un lato all’altro della strada che da Borgoratti sale, lungo via delle Nasche, sino a San Desiderio. A trovarla un residente della zona che ha sentito un vociare di ragazzini e si è affacciato alla finestra individuando subito l’oggetto dell’ennesima “bravata”: una vera e propria trappola per motociclisti di passaggio.

Subito sono state chiamate le forze dell’ordine e i residenti sono scesi per rimuovere immediatamente la corda ma l’episodio ha fatto scattare l’allarme perchè, se un motociclista o una persona su uno scooter, fosse passata dalla strada, avrebbe potuto subire terribili conseguenze.

All’arrivo delle forze dell’ordine nessuna traccia dei ragazzini ma la loro presenza è stata confermata da diversi testimoni e il numero di scherzi e piccoli danneggiamenti nella zona cresce di settimana in settimana.

