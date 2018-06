Genova Pryde, migliaia di persone in piazza

Genova – Oltre seimila persone hanno partecipato all’allegra e colorata marcia del “Gay Pride” organizzata ieri per le vie del centro cittadino. Senza gli eccessi di altre manifestazioni di questo tipo, la sfilata colorata e divertente, ha attirato la partecipazione di moltissimi genovesi che hanno voluto essere presenti anche per testimoniare il loro appoggio e sostegno dopo le polemiche per il mancato patrocinio del Comune di Genova.

Carri allegorici, gruppi di persone vestite con abiti colorati e tanta, tanta musica per un evento di pace e divertimento ma anche per rivendicare i diritti negati alle coppie gay.

