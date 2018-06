Incidente sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, ferita una bimba di un anno

Brugnato (La Spezia) – Un incidente stradale è avvenuto ieri notte, poco dopo l’una, sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, tra Brugnato e La Spezia. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare e tre persone sono rimaste ferite. Tra loro anche una bambina di appena un anno.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e i feriti sono stati estratti dalle lamiere e affidati alle ambulanze che li hanno trasferiti all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Nel corso della giornata i medici decideranno se trasferire o meno la bambina all’ospedale Gaslini di Genova, specializzato nelle cure pediatriche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...