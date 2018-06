Villa Serena di Genova passa al Gruppo Villa Maria

Genova – La clinica “Villa Serena” di piazza Leopardi è entrata a far parte del “Gruppo Villa Maria” Care Research di Ettore Sansavini.

Colpo di scena nel panorama della sanità privata genovese. Il Gruppo Villa Maria ha rilevato le quote di proprietà della celebre clinica genovese in un programma di investimenti che lìha già portata al controllo di “Villa Azzura” ICLAS di Rapallo.

Un’operazione per donare continuità all’azione sanitaria svolta dalla struttura nella città guardando al futuro nella stessa ottica di qualità con l’attenzione alla persona impegnandosi a qualificarla ulteriormente dal punto di vista tecnologico e di eccellenza.

