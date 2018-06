Auto cade dal ponte di una nave, un morto: accertamenti in corso

Napoli – Si trova ormeggiata all’interno del porto di Napoli la nave GNV teatro, nel pomeriggio di ieri, del tragico incidente costato la vita ad un cittadino indonesiano di 79 anni, morto schiacciato da un’auto caduta dal ponte.

L’uomo si trovava sul traghetto veloce in partenza da Napoli e diretto a Palermo quando, per cause in fase di accertamento, è stato colpito da un’auto caduta dal ponte durante le fasi di imbarco.

Con il 79enne si trovava anche una connazionale, rimasta gravemente ferita e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dove si trova ricoverata.

Al momento dell’incidente il porto era particolarmente affollato per la manifestazione “Porto Aperto”, iniziativa che ha portato sui moli centinaia di persone.

La GNV, gruppo a cui appartiene la nave, ha diffuso una nota dove si legge: “GNV rende noto che oggi [ieri n.d.r.], durante le operazioni di imbarco, si è verificato un incidente a bordo della nave GNV Atlas in partenza dal porto di Napoli e diretta a Palermo. L’incidente ha procurato gravi conseguenze per due dei passeggeri coinvolti, uno dei quali ha perso la vita; un secondo passeggero è attualmente ricoverato in ospedale. La nave è attualmente ferma nel porto di Napoli per permettere gli accertamenti già in corso da parte delle Autorità marittime e giudiziarie, a cui la Compagnia sta prestando la massima collaborazione. GNV esprime il proprio cordoglio ai familiari del passeggero scomparso a cui sta assicurando il pieno supporto, così come a tutti i passeggeri e agli accompagnatori coinvolti”.

In corso, dunque le veridiche da parte degli uomini della Capitaneria di Porto per ricostruire la dinamica esatta del drammatico incidente e per stabilire quale sia stata la causa che ha portato alle tragiche conseguenze.