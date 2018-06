Albenga (Savona) – Sono diversi i chilometri di coda sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia per uno scambio di carreggiata all’altezza si Albenga.

Veicoli incolonnati in entrambe le direzioni per il restringimento e lo scambio di carreggiata per un cantiere nel tratto in direzione ponente.

Auto e mezzi pesanti sono quindi incolonnati sotto il sole cocente, con temperature che superano i 30 gradi centigradi.

Code sull’autostrada A10 genova-Ventimiglia per lavori