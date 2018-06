Autostrada A12, tamponamento a catena: code tra Nervi ed il bivio con la A7

Genova – Lunghe code e viabilità fortemente rallentata sull’autostrada A12 Genova-Livorno, in direzione del capoluogo ligure e fino al bivio con la A7, per un tamponamento a catena tra alcune automobili.

Nell’incidente non si segnalano feriti gravi. Solo una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per le cure del caso.

Importanti i disagi per la circolazione stradale. Code e rallentamenti si segnalano già da Genova Nervi e proseguono fino al bivio con la A7. Per consentire la rimozione dei mezzi incidentati è stata temporaneamente chiusa una corsia di marcia.