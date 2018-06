Altare (Savona) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A6, a 15 chilometri dal casello di Savona.

Poco prima delle 7.00, un’auto che stava viaggiando in direzione mare, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Alla guida del mezzo un giovane di 22 anni, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 accorsi sul posto.

Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.