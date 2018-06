Genova – Malore alle piscine di Albaro, morto il gioielliere Massimo Roman

Genova – Si è alzato dal lettino ed ha subito perso i sensi cadendo a terra Massimo Roman, 53 anni, il gioielliere morto ieri pomeriggio in seguito ad un malore alle piscine di Albaro.

L’uomo, sposato e padre di una bambina di 9 anni, era in piscina con la famiglia quando si è sentito male accasciandosi a terra.

Subito, attorno a lui, è scattato il caos e in molti hanno chiamato il 118 mentre i bagnini e un medico hanno cercato di prestare soccorso all’uomo.

Tentativi che sono andati avanti sino all’arrivo dell’ambulanza che è stata accolta da proteste per il tempo trascorso per l’intervento.

Il personale a bordo è però riuscito a rianimare l’uomo e la corsa verso l’ospedale San Martino, pur in codice rosso, è sembrata carica di speranze ma una nuova crisi ha ucciso il paziente nelle ore successive al ricovero.

