Genova – Sono in via di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio di un’auto abbandonata, nel pomeriggio di ieri in via Siffredi, a Sestri Ponente.

L’allarme è scattato intorno alle 17.00 quando i Vigili del Fuoco di Genova sono stati chiamati ad intervenire. Il veicolo ha preso fuoco nei pressi della rampa dell’autostrada mentre il calore che si è propagato ha danneggiato altre due vetture vicine.

L’intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme in breve tempo.