Bambino di 2 anni investito a Sampierdarena, grave al Gaslini

Genova – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini il bambino di due anni e mezzo urtato e gettato a terra, in via Balbi Piovera, a Sampierdarena, questa mattina, poco dopo le 9.

Il piccolo ha battuto violentemente la testa a terra ed ha perso conoscenza e per questo i medici si sono riservati la prognosi dopo il ricovero.

Il bambino era con la mamma e il fratellino maggiore quando, in circostanze ancora in via di accertamento, il piccolo è stato urtato da una moto che lo scagliato in aria.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e il piccolo è stato trasferito in codice rosso in ospedale mentre gli agenti raccoglievano elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

I motociclista si è subito fermato ed ha collaborato in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Una volta arrivato al Gaslini, il piccolo è stato sottoposto a diversi esami medici e il personale ha deciso per il ricovero e per l’assegnazione del codice più grave.

