Bolzaneto, auto sfonda guardrail e vola sul piazzale di via Romairone

Genova – Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza conseguenze, nel pomeriggio di ieri in via Romairone, a Bolzaneto.

Intorno alle 17.00, un’auto senza nessuno a bordo, ha sfondato il guardrail di una rampa elicoidale ed è volata oltre un muro, finendo nel piazzale della ex fabbrica di smaltimento rifiuti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bolzaneto che hanno recuperato la vettura grazie all’impiego dell’autogru: dopo aver rimesso la vettura con le ruote a terra, è stata sollevata e trasportata al di qua del muro.