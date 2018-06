Colombo e Paganini guide turistiche per la nave da crociera Disney

Genova – Cristoforo Colombo, Nicolò Paganini, la cuoca del celebre qaudro di Bernardo Strozzi e la Maddalena penitente del Canova: sono le nuove guide per i turisti che arrivano a Genova per scoprire gli angoli più belli e le storie più segrete del capoluogo ligure.

La nuova formula è stata varata negli ultimi giorni per accogliere con una formula innovativa le comitive di turisti che sono giunti a Genova con le grandi navi da Crociera. L’ultima, la Disney Magic, della compagnia Disney Cruise Line, che ha riversato tra le strade genovesi centinaia di passeggeri e in molti hanno scelto i percorsi turistici “animati” per conoscere la città natale di Cristoforo Colombo, scopritore delle Americhe e autentico mito per gli statunitensi.

Ad ideare la nuova formula, su indicazione dell’assessorato al Turismo guidato da Paola Bordilli, è stata Explora Genova, la società nata dall’intuizione di alcuni giovani imprenditori e che, in breve, si sta conquistando uno spazio sempre più ampio nell’offerta turistica a Genova.

Percorsi guidati “a tema” richiestissimi da chi desidera scoprire la città con un approccio diverso e “trasversale” e, ora, anche con guide in costume che sviluppano la loro visita come una vera e propria “storia”.

Costruita da Fincantieri Marghera e consegnata a fine giugno 1998, la nave Disney Magic festeggia quest’anno i 20 anni di attività. Nel 2013 ha subito un refitting totale nel cantiere di Cadice in Spagna, che ne ha aumentato dimensioni e capacità: 300 metri di lunghezza per 84.000 tonnellate di stazza, con 875 cabine.

Nel 2018 Disney Magic ritornerà a Genova, sulle banchine della Stazione marittima, mercoledì 27 giugno e martedì 10 luglio. Sono tre le date confermate ad oggi per il prossimo anno: 10 e 26 giugno e 6 luglio 2019.