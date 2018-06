Euroflora 2018 – Parchi di Nervi ancora impresentabili

Genova – Parchi di Nervi ancora “impresentabili” ad oltre un mese dalla chiusura dell’edizione 2018 di Euroflora. La denuncia arriva da Legambiente e da Andrea Agostini che, in un video, mostra le condizioni dei Parchi che dovevano essere ormai perlomeno quelle originarie.

Una passeggiata tra i viali che dimostra come, invece, il lavoro da fare sia ancora molto e che aiuole e prati siano ancora in condizioni disastrose nel pieno della stagione turistica.

Protestano le Associazioni di difesa dell’Ambiente e del Territorio ma anche i commercianti di Nervi che, dopo il boom di Euroflora, con il quartiere autentica “calamita” di turisti, vedono calare sensibilmente gli arrivi.

Protestano i residenti e i frequentatori abituali dei Parchi perchè, dopo le promesse del Comune, si aspettavano di rivedere quantomeno i giardini nelle condizioni in cui li avevano lasciati.

