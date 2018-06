Loano – Controlli anti abusivi sulle spiagge, inseguimenti in mare

Loano – E’ proseguito anche in mare, sul bagnasciuga, l’inseguimento di alcuni venditori abusivi di merce con marchio contraffatto, effettuato dalle pattuglie degli agenti di polizia municipale. I tre agenti del comando loanese erano impegnati in alcuni controlli sulla passeggiata a mare di ponente quando, intorno a mezzogiorno, hanno notato la presenza di un ambulante irregolare sulla spiaggia dei

Bagni Saitta.

Gli uomini gli si sono subito avvicinati per fermarlo. Alla vista delle divise, però, il venditore abusivo ha abbandonato la propria merce sulla battigia e ha tentato di scappare. Un’agente gli si è parata davanti intimando l’alt ma per tutta risposta lo straniero l’ha spintonata e si è dato alla fuga.

Recuperata la merce (una ventina di borse dai marchi palesemente contraffatti, tutte sottoposte a sequestro penale) gli agenti si sono messi sulle tracce del fuggiasco. Durante la ricerca si sono imbattuti, in una spiaggia vicina, in un secondo venditore abusivo, questa volta di occhiali da sole.

Gli operatori lo hanno subito bloccato e accompagnato fuori dai Bagni Ondina. Fingendo di prendere i documenti dalla tasca, lo straniero ha colpito al volto uno degli agenti, ne ha spintonato un altro e poi ha tentato di allontanarsi. Nel tentativo di guardagnarsi la fuga, l’extracomunitario si è gettato in mare ed ha raggiunto a nuoto alcuni scogli, dai quali ha preso a schernire gli uomini della municipale. I due operatori stavano per entrare in acqua e raggiungerlo quando è intevenuto un altro straniero, connazionale del primo, che lo ha convinto e consegnarsi.

“Ancora una volta – dicono il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia municipale Enrica Rocca – i nostri agenti hanno dimostrato di possedere sangue freddo ed una grande capacità di reazione, oltre ad un senso del dovere a dir poco esemplare. In questo caso, infatti, non solo i nostri uomini hanno dovuto subire l’aggressione fisica da parte di due diversi ambulanti irregolari, ma erano pronti anche a

tuffarsi in mare per fermarne uno. A loro va il più sincero ringraziamento dell’amministrazione comunale”.

A seguito di controlli è emerso che il senegalese fermato è un richiedente asilo con permesso di soggiorno in corso di validità.

Il bilancio della mattinata è di una denuncia contro ignoti (nei confronti dell’ambulante fuggito) per resistenza a pubblico ufficiale e vendita e detenzione di merce contraffatta. Il secondo venditore abusivo, invece, è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La merce, cioè 17 paia di occhiali non contraffatti, è stata sequestrata ed il suo “proprietario” sanzionato.

