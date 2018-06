Musica – Fabri Fibra ritorna live con Le Vacanze Tour

Genova – Dopo il grande successo del tour autunnale che lo ha portato nei più importanti club d’Italia per la presentazione del suo ultimo lavoro “Fenomeno”, Fabri Fibra torna live a grande richiesta e lo fa con “Le Vacante Tour!”.

Una serie di date che porterà il rapper in giro per lo stivale partendo da Isola del Castello di Legnano, in provincia di Milano il prossimo 30 giugno, fino ad arrivare a Lignano Sabbiadoro il 28 luglio.

Un’occasione per riascoltare l’ultimo disco di inediti certificato da Fimi/GfK Italia doppio platino, lavoro che contiene le hit “Stavo pensando a Te” e “Pamplona”, cantata con i Thegiornalisti, riconosciuto tormentone dell’estate e certificato quattro volte platino.

Ecco di seguito le date attualmente confermate del tour:

30 giugno – Rugby Sound Festival – Isola del Castello di Legnano (MI)

9 luglio – Piazza della Loggia – Brescia

13 luglio – Stornara Rap Festival – Stornara (FG) – ingresso gratuito

16 luglio – Piazza Duomo – Cremona

17 luglio – Flower Festival – Collegno (TO)

21 luglio – Molo Brin – Olbia – ingresso gratuito

26 luglio – Rock in Roma – Roma

28 luglio – Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD)

I biglietti per le date del tour, organizzato da F&P Group, si possono acquistare su ticketone.it e nei punti vendita tradizionali.