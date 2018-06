Ragazzo ucciso a Sestri Ponente, domani i funerali

Genova – Saranno celebrati domani, mercoledì 20 giugno, i funerali di Jefferson Tomalà, il ragazzo di origini ecuadoriane ucciso a colpi di pistola da un agente di polizia dopo che il giovane aveva accoltellato un collega durante un tentativo di sottoporlo ad un trattamento sanitario obbligatorio.

La funzione, laica, si terrà alle 8,15 alla cappella del cimitero di Staglieno dedicata a questo tipo di funzioni.

Alla cerimonia parteciperà in forma privata la famiglia, gli amici e quanti vorranno ricordare la tragica morte del ragazzo.

Intanto proseguono le indagini per accertare come si siano effettivamente svolti i fatti, all’interno dell’abitazione di Tomalà, a Sestri Ponente, dove viveva con la famiglia.

In particolare la famiglia, attraverso i propri avvocati, ha chiesto una perizia sulle ferite subite dall’agente di polizia che sarebbe stato accoltellato appena entrato nella stanza del giovane, dove era stato spruzzato dello spray urticante per cercare di indurlo a gettare il coltello che minacciava di usare contro se stesso.

Secondo gli avvocati, infatti, la perizia potrebbe rivelare in che posizione sono stati inflitti i colpi e se il giovane si trovasse a terra o in piedi come è stato indicato nelle prime ricostruzioni.

Evidenze che potrebbero aiutare a ricostruire una dinamica di quanto avvenuto quel tragico giorno in cui il ragazzo ha perso la vita, colpito da sei colpi di pistola, e due agenti sono rimasti feriti.