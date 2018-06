Rubava nelle auto in sosta, preso a Castelletto

Genova – Lo hanno sorpreso a rubare nelle auto parcheggiate in via Accinelli, nel quartiere di Castelletto e lo hanno arrestato.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino ecuadoriano di 32 anni responsabile del reato di furto aggravato su auto in sosta, in concorso con una seconda persona rimasta ignota.

Questa notte, le volanti della Questura sono intervenute in Via Accinelli dove era stata segnalata la presenza di due persone che si aggiravano tra le auto in sosta, guardandovi insistentemente all’interno facendo luce con una torcia. Ad un certo punto, il richiedente ha sentito alcuni colpi, seguiti dal rumore di un vetro che andava in frantumi.

I poliziotti hanno bloccato le possibili vie di fuga, fermando presso la Scalinata Accinelli uno dei due sospettati. Hanno inoltre accertato la presenza di un’autovettura con il finestrino infranto, dal cui abitacolo era stato sottratto un paio di scarpe.

L’uomo fermato, un 32enne ecuadoriano privo di documenti, con numerosi precedenti specifici, è stato arrestato. Fissata per stamattina la direttissima.

