Spogliarelliste in nero nel locale di Prà

Genova – Ben 43mila euro di multa e probabili conseguenze penali da stabilire in Tribunale per il proprietario del locale di Prà dove i carabinieri hanno trovato una decina di ragazze dell’est europeo senza permesso di soggiorno e senza alcun contratto di lavoro.

Il blitz è scattato sabato notte e i militari sono entrati nel locale per controlli scoprendo una situazione ben al di là dei timori.

Gli ispettori del lavoro intervenuti sul posto, infatti, avrebbero accertato gravi violazioni nell’inquadramento dei dipendenti e nell’applicazione dei contratti di lavoro previsti per questo tipo di locali.

Giovani spogliarelliste tra i 20 e i 25 anni avrebbero infatti lavorato senza le necessarie autorizzazioni per essere in Italia e senza un contratto di lavoro.

Le verifiche avrebbero anche accertato che le giovani venivano “video-sorvegliate” da numerose telecamere più o meno nascoste e che servivano anche per controllare quanto avveniva negli spazi del locale.

Le forze dell’ordine visioneranno le immagini registrate per accertare se siano avvenute altre “irregolarità” all’interno del locale.

Durante il blitz sono stati identificati anche i clienti presenti all’interno del locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...