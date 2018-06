XXXTentacion, il rapper è morto durante una sparatoria in Florida

Deerfield Beach – Il rapper statunitense Jahseh Dwayne Onfroy, conosciuto con il nome XXXTentacion, è stato ucciso lunedì 18 giugno in Florida da alcuni colpi di pistola. Il ragazzo, 20 anni, stava uscendo dal negozio di un concessionario di motociclette a bordo della sua auto quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola provenienti da un uomo armato, che poi è fuggito su un suv guidato da un complice. Il decesso del giovane è avvenuto durante il trasporto in ospedale.

Conosciuto ormai in tutto il mondo rap, si era recentemente parlato di lui non solo per le sue canzoni ma anche per le vicende giudiziarie che lo hanno recentemente coinvolto: la sua ex fidanzata lo ha denunciato per violenze domestiche negli scorsi mesi. Nel 2016, inoltre, fu arrestato per aggressione aggravata nei confronti di un’altra donna, all’epoca incinta. Il processo non era ancora arrivato a sentenza.

Il suo primo disco, intitolato 17, è uscito nell’agosto dello scorso anno, facendo immediatamente scatenare gli appassionati di hip hop americani e non, ricevendo consensi anche dai grandi nomi della scena musicale internazionale. Il suo secondo album, ?, è uscito a marzo 2018, raggiungendo le vette delle classifiche e ottenendo milioni di streaming.