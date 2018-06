Yacht affondato a Portovenere, il proprietario pagherà anche il recupero

Portovenere (La Spezia) – Verrà recuperato a spese del proprietario il maxi yacht affondato domenica pomeriggio al largo dell’antico borgo medievale spezzino. L’imbarcazione, che è andata in fiamme prima di affondare, si è adagiata su un fondale di circa 23 metri ed è stata segnalata con apposite boe per evitare ulteriori danni.

Un battello per le emergenze da fuoriuscita di idrocarburi ha lavorato a lungo per prelevare ogni chiazza d’olio e di carburante che è uscita da serbatoi e motore e la zona verrà comunque monitorata attentamente anche nei prossimi giorni e sino a quando non verrà recuperato il relitto.

E’ stata aperta un’indagine per ricostruire quanto avvenuto a bordo nella giornata di domenica quando le fiamme hanno rapidamente avvolto l’imbarcazione costringendo le persone a bordo a scappare su un mini gommone usato come tender.

