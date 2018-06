Chiavari – Telecamere e photored tra corso Garibaldi, De Michiel e Assarotti

Chiavari – Sono previste raffiche di multe, almeno nei primi giorni di attività, per il nuovo sistema di rilevamento delle infrazioni stradali attivato questa mattina all’altezza del semaforo all’incrocio tra corso Garibaldi, corso De Michiel e corso Assarotti.

Ad entrare in funzione un photored, un sistema che rileva il passaggio delle auto con il semaforo rosso e che, altrove, ha fatto strage di automobilisti perchè scatta esattamente quando la luce gialla passa al rosso. Frazioni di secondo che spesso fanno la differenza tra un passaggio “a rischio sanzione” e una salata multa.

L’ obiettivo dichiarato dell’amministrazione comunale è migliorare la sicurezza stradale creando un diffuso rispetto delle prescrizioni semaforiche. Per questo motivo è stata decisa l’installazione del photored.

Si tratta di un dispositivo elettronico con cui gli organi accertatori controllano, documentano e sanzionano, tramite prova fotografica, il passaggio con il rosso da parte di veicoli in transito.

Il sistema si serve di sensori di rilevamento, nello specifico la telecamera rileva la targa in due punti, un metro prima della linea d’arresto e due metri dopo: la sanzione scatta quando entrambe le barriere virtuali vengono superate con semaforo rosso o nei casi in cui viene “bruciato il verde”.

Prima di procedere con le sanzioni, le immagini delle infrazioni saranno visionate ed esaminate dalla polizia locale.

Gli automobilisti temono invece che l’istallazione provochi una vera e propria “strage” con multe a raffica per quanti, abituati a passare con il giallo, incorreranno nell’inflessibile calcolo delle macchine.

