Genova – Un albero si è abbattuto su una vettura in transito ferendo il conducente. E’ accaduto in via Costanzi, nel quartiere di Oregina e la strada è stata chiusa al traffico veicolare per rimozione albero caduto su un veicolo in transito. Sul posto VVF e Polizia Locale.

Lievemente ferito il conducente del veicolo.

(foto Simone Gegoli)