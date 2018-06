Genova – Fermato all’uscita della Metro Darsena con un la droga in tasca

Genova – Quando è passato accanto agli agenti con un cane antidroga, l’animale lo ha subito puntato e smascherato.

La Polizia ha arrestato ieri pomeriggio un cittadino marocchino di 22 anni per il reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane è stato individuato all’uscita della metropolitana Darsena dal cane antidroga Nagut in servizio con la sua conduttrice e i poliziotti del Commissariato Prè. Vistosi “puntato” dal poliziotto a quattro zampe, il 22enne non ha potuto fare altro che consegnare il panetto di 104,33 grammi di hashish che teneva celato negli slip.

Il giovane sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...