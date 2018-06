Incendio a Prà, bruciate auto in via Martiri della Libertà

Genova – Alcune auto parcheggiate in via Martiri della Libertà, sulle alture di Prà, sono andate distrutte dalle fiamme, la scorsa notte, in un incendio di probabile origine dolosa.

Intorno alle due della scorsa notte alcuni residenti hanno notato le fiamme che si alzavano in un parcheggio e hanno subito dato l’allarme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ed avviato le prime indagini.

Almeno due le auto completamente distrutte.

Al momento non si esclude la possibilità di un gesto volontario da parte di un piromane.

