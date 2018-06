Incendio in via Pastonchi, bruciata un’auto

Genova – Momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, in vi Pastonchi, per un incendio che ha distrutto un’auto parcheggiata Intorno alle 4 di questa notte alcuni residenti sono stati risvegliati di soprassalto da un forte odore di bruciato e dal rumore che proveniva dalla strada. Una volta aperte le finestre hanno visto le fiamme e il denso fumo nero che saliva da una vettura avvolta dal rogo.

Subito sono partite le chiamate ai numeri di emergenza e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si estendesse ad altre auto parcheggiate.

Domato l’incendio sono iniziate le operazioni di bonifica e per accertare l’origine del rogo che potrebbe essere doloso.

Poche ore prima altre auto sono state distrutte dalle fiamme a Prà.

Solo qualche giorno fa anche un rogo a Borgoratti.

