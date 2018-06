Malore a bordo di uno yacht, marittimo soccorso dalla Guardia Costiera

Genova – Si trova ricoverato all’ospedale Galliera di Genova il marittimo che nella notte ha accusato un malore ed è stato soccorso dagli uomini della Guardia Costiera di Genova.

La telefonata per la richiesta di assistenza e evacuazione per un membro dell’equipaggio alla Sala Operativa della Guardia Costiera è arrivata intorno all’1.00 ed immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: uno yacht battente bandiera delle Isole di Cayman e diretto in Turchia, in navigazione a circa 20 miglia a sud dal capoluogo ligure, è stato raggiunto da una motovedetta d’altura.

Prima di mollare gli ormeggi dalla base navale del Porto Antico, la motovedetta a imbarcato il personale sanitario del 118 per consentire assistenza medica al marittimo non appena trasbordato.

Le due imbarcazioni si sono incontrate a 12 miglia dalla costa. Il personale sanitario è quindi salito a bordo del panfilo e, dopo aver verificato le condizioni dell’uomo, ha provveduto al trasporto via mare. Arrivati agli ormeggi genovesi, i sanitari hanno affidato il marittimo al personale di terra per il successivo trasporto all’ospedale Galliera.