Maturità – Oggi la prima prova scritta

Genova – Prima prova scritta per gli esami di Maturità di mezzo milione di studenti in Italia. Alle 8,30 in punto verranno aperte le buste con i temi di italiano e partirà ufficialmente la sessione d’esame 2018.

Ricerche sino a tarda notte per qualche “anticipazione” che non può arrivare, tutte leggende metropolitane quelle che vorrebbero gli studenti di scuole italiane impegnati nell’esame con fuso orario diverso.

Le “voci”, sempre presenti, parlano della vicenda del sequestro e della morte di Aldo Moro e di Pirandello per la letteratura ma gli ultimi accadimenti nazionali potrebbero suggerire tracce sull’Olocausto degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale o temi legati all’Immigrazione.

Quella di oggi è la prima di tre prove scritte. Oggi il tema o l’analisti del testo o un testo in forma di articolo di giornale con ben 6 ore di tempo per consegnare l’elborato e poi, domani, la prova di “indirizzo” a seconda del percorso di studi fatto, dalla versione al Liceo Classico alla matematica allo Scientifico.

Lunedì sarà poi il momento della prova a quiz e poi, dopo una breve pausa, inizieranno le prove orali, vero “spauracchio” degli studenti.

