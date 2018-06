Nervi, 17enne cade sugli scogli: ricoverato al Galliera in codice rosso

Genova – Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dopo essere caduto sugli scogli.

L’incidente si è verificato ieri, nel tardo pomeriggio, in via Oberdan, a Nervi.

Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava litigando con un coetaneo quando avrebbe perso l’equilibrio, compiendo un salto di circa tre metri e finendo sugli scogli.

Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, il 17enne è stato trasferito in ospedale in codice rosso, quello di massima gravità, per le diverse lesioni che si è procurato nell’impatto.

Gli agenti della Polizia di Stato di Nervi hanno avviato un’indagine sulla vicenda per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.