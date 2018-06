Rissa a bottigliate in Sottoripa, paura tra i turisti

Genova – Rissa a bottigliate nei portici di Sottoripa. Ennesimo episodio di violenza nella zona del centro storico che si trova immediatamente alle spalle per Porto Antico e di piazza Caricamento.

Più persone sono venute alle mani e si sono affrontate senza esclusione di colpi tra il fuggi fuggi generale di turisti e persone che passeggiavano tranquillamente.

Almeno una persona è rimasta ferita da una bottigliata ed è stata soccorsa dagli agenti di polizia locale intervenuti sul posto insieme ad una ambulanza.

Non è la prima volta che, nella stessa zona, persone con problemi di alcol si scontrano tra loro per futili motivi e spesso i bicchieri di troppo trasformano una banale lite in una vera e propria rissa.

Furiosi i residenti della zona che, da mesi, denunciano episodi simili che, fortunatamente, non sempre finiscono con feriti. Ma il ripetersi di risse e aggressioni, specie da parte di disperati e persone con problemi di alcolismo, preoccupa i commercianti che vedono allontanarsi i turisti e i clienti che ormai preferiscono evitare il passaggio per paura di incontrare queste persone che spesso sono anche fonte di disturbo con richieste di denaro.