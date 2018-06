Ritratti Genovesi, il nuovo libro di Enrico Cirone alla Feltrinelli di Genova

Genova – Venticinque ritratti di Genovesi illustri del passato e del presente tra papi, musicisti, letterati, eroi e politici: si chiama “Ritratti Genovesi” ed è il nuovo libro del giornalista Enrico Cirone, pubblicato da Chinaski Edizioni.

Il volume sarà presentato lunedì 25 giugno alle ore 18 presso la Feltrinelli di via Ceccardi alla presenza dell’autore, del Professor Franco Bampi e del giornalista Mario Paternostro.

Il libro contiene le storie di grandi Genovesi di ogni epoca partiti dal capoluogo Ligure per conquistare un posto nella storia: Cristoforo Colombo, Fabrizio De André, Gilberto Govi, Renzo Piano, Niccolò Paganini, Fernanda Pivano, Giuseppe Mazzini, Eugenio Montale, Beppe Grillo, Moana Pozzi, don Gallo, Palmiro Togliatti, Alberto Lupo, Maurizio Crozza e molti altri ancora.

Un insieme di volti e di storie che raccontano in diversi modi cosa vuol dire essere nati a Genova. Nonostante i personaggi presentati siano molto diversi tra loro, infatti, c’è un tratto che li accomuna: la loro “genovesità”, con tutti i pregi e i difetti di chi è nato e cresciuto all’ombra della Lanterna. Personaggi ruvidi, geniali, inquieti e anche controcorrente, che hanno saputo offrire uno sguardo del mondo sempre particolare e mai banale.

Cirone e la casa editrice Chinaski hanno già in programma altri due volumi della saga, per un totale di 60 racconti.

Enrico Cirone, giornalista pubblicista, disegnatore satirico, autore radiofonico e televisivo, a Genova è un’istituzione. Dai primi anni Novanta è stato il volto delle principali emittenti televisive locali. Ha collaborato inoltre con il mensile Linus, con Quattroruote e Tribuna Stampa. Come autore ha scritto per Rai e Antenna 3 Lombardia. Per Chinaski ha già pubblicato i libri “La Storia di Henriquet” e “26 giugno 1965 I Beatles a Genova”.