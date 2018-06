Caricamento, prende a mazzate un uomo: denunciata a piede libero

Genova – Nel tardo pomeriggio di due agenti del nucleo vivibilità della Polizia Locale genovese, in servizio di pattuglia nella piazza Caricamento, sono stati richiamati da alcune persone dove si trovava un uomo svenuto a terra. Gli agenti, raggiunto l’uomo, hanno sentito poco distante alcune voci concitate e si sono mossi verso quella direzione, dove hanno trovato un uomo che tratteneva una donna e, alla vista degli agenti, consegnava loro una mazza da baseball in alluminio, dicendo di averla appena tolta alla donna, che la brandiva per la strada. Dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti pare che la donna, una pregiudicata italiana, abbia colpito con la mazza l’uomo trovato svenuto a terra per questioni legate al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.