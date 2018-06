Centro Storico – Sorpreso a spacciare, arrestato 43enne

Genova – Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha tratto in arresto un genovese di 43 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dell’illecito commercio.

Gli agenti delle volanti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, hanno notato il 43enne confabulare un giovane marocchino.

Gli operatori, in modo defilato, hanno deciso di seguirne le mosse “pizzicandolo” proprio nel momento in cui cedeva un involucro di hashish al giovane per poi ricevere una banconota da 10 euro.

Gli agenti a quel punto sono intervenuti bloccando i due uomini.

Il 43enne è stato poi trovato in possesso di altre 7 dosi della medesima sostanza per un peso complessivo di 7 gr.

L’uomo, con svariati precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.