Compie furti in giro per la Liguria, Polizia arresta ladro seriale

Rapallo (Genova) – Gli agenti della Polizia di Stato hanno applicato, nel pomeriggio di ieri, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 49 anni, responsabile di svariati furti in tutta la Liguria.

Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Rapallo, dopo un’articolata indagine, hanno scoperto che, nel mese di maggio, l’uomo aveva compiuto due furti, uno all’interno di un istituto scolastico e l’altro presso un convento ed una chiesa, facenti parte del medesimo complesso.

Il modus operandi del 49enne era sempre lo stesso: entrava scassinando la porta e, una volta all’intendo degli edifici, prima di rubare anche oggetti sacri portando via preziosi per un totale di 1600 euro, mangiava tutto quello che trovava per poi dormire in tutta tranquillità.

L’analisi ed il confronto delle impronte digitali lasciate dallo “scroccone” nei suoi vari colpi ha permesso agli agenti di Rapallo di chiudere il cerchio e di rintracciare il malvivente alla Spezia.

Al momento della sua cattura, il 49enne è stato trovato in possesso di 650 euro in contanti, tre chiavi passe-partout e due dichiarazioni di vendita presso un compra oro della Spezia.

Gli agenti, allora, si sono recati presso la rivendita riuscendo a rintracciare alcune collanine ed una fede nuziale.

Il 49enne, con numerosi precedenti di Polizia, è stato trasferito nel carcere della Spezia. Gli agenti stanno approfondendo le indagini visto che l’uomo potrebbe essere l’autore di alcuni furti compiuti nel levante genovese sempre caratterizzati dallo stesso modus operandi.