Genova – Auto in sosta vietata bloccano ambulanza, il paziente muore

Genova – E’ morta nonostante il soccorso disperato compiuto trasportando la barella a mano, perchè l’ambulanza era bloccata dalle auto in sosta, la persona vittima di un malore, ieri sera, in via Capraia, nel quartiere di Castelletto.

Intorno alle 20,30 una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta nella via Capraia dove una autoambulanza immpegnata ad effettuare un soccorso si è trovata davanti un restringimento della carreggiata provocato da alcuni veicoli in sosta e, oltre a questo, una catena che chiudeva il tratto di strada privato dove si trovava la persona richiedente soccorso.

La pattuglia, oltre che provvedere a chiamare il carro attrezzi per la rimozione, ha tentato, per veolcizzare i tempi, di risalire ai proprietari dei veicoli, colla speranza di poterli contattare rapidamente e consentire all’autoambulanza di passare senza attendere l’arrivo del carro attrezzi.

Uno dei veicoli era proprietà dell’uomo richiedente soccorso, ma un altro veicolo è risultato intestato a persona non raggiungibile. Non è stato possibile neppure procedere con la rimozione perchè il carro attrezzi, nel frattempo giunto sul posto, non aveva lo spazio necessario per manovrare e caricare i veicoli.

Nel frattempo militi dell’ambulanza avevano comunque proceduto a piedi per prestare soccorso alla persona che, però, è deceduta.