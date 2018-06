Lascia un libro e prendi un aperitivo – Aperitivo letterario sul tema del viaggio

Genova – Un aperitivo all’insegna della letteratura per scambiare con gli altri partecipanti le emozioni e le sensazioni suscitate dai libri. Giovedì 21 alle ore 19 in via Roma 8b si terrà “Lascia un libro e prendi un aperitivo”, organizzato dall’Associazione Genova Cultura.

L’argomento della serata sarà il viaggio, con una selezione di libri che faranno immergere nelle atmosfere e nella storia delle antiche capitali internazionali: da Tolstoj a Dostoevskij, a Proust e Miller passando per Hugo e Kafka e molti altri ancora.

Durante la serata, oltre a poter gustare un ottimo aperitivo in compagnia, i partecipanti potranno confrontarsi raccontando la storia del libro che hanno deciso di lasciare per l’occasione.

La prenotazione sarà obbligatoria all’indirizzo mail genovacultura@genovacultura.it o allo 010 3014333/3921152682.