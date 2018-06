Luca Carboni alla Feltrinelli presenta il suo ultimo album Sputnik

Genova – Un firmacopie insolito quello che ha visto protagonista Luca Carboni ieri, 20 giugno, alla Feltrinelli di Genova. Con il supporto del DJ Gino Latino, che ha collaborato alla realizzazione del nuovo disco, il cantautore bolognese ha deciso di intrattenere i fan con un DJ-Set particolare, creato mixando i successi storici e i nuovi brani, in una insolita chiave dance. La mia città, Le ragazze, Mare mare, Fragole buone buone, Il mio cuore fa ciock!, Bologna è una regola e Luca lo stesso sono solo alcuni dei brani che Gino Latino ha messo sul piatto e fatto girare, portando i fan più adulti, con un immancabile pizzico di nostalgia, e quelli più giovani nel personale mondo pop che Carboni è riuscito a creare, conquistando da ormai 35 anni le vette delle classifiche con i suoi album. La chiave del successo del cantante è sicuramente legata alla strana alchimia che, soprattutto nelle prime produzioni, ha preso forma e dato sostanza a singoli dalla potenza musicale caratteristica e dal forte impatto emotivo dei testi, accompagnati dalla cadenza bolognese che ha fatto sicuramente breccia nel cuore del pubblico femminile.

Terminato il DJ set, ecco l’entrata di Carboni, accolto dal pubblico con grandi applausi. Una breve presentanzione di Sputnik, l’ultimo lavoro in studio, il tredicesimo, che vede la collaborazione di tre artisti del panorama indie-pop contemporaneo in altrettanti brani: Calcutta, Gazzelle e Giorgio Poi. Tre ragazzi giovani, molto diversi per genere e ispirazione, che hanno comunque catturato l’attenzione dei fruitori di musica di nuova generazione. Frutto di un anno e mezzo di lavoro, il nuovo disco è stato battezzato Sputnik soprattutto per il contrasto tra la parola russa, dal suono molto duro, e il suo più morbido significato, letteralmente “compagno di viaggio“. Carboni racconta di quanto sia importante, per chiunque scriva canzoni, che i testi siamo in grado di accompagnare il cammino di chi le ascolterà.

L’artista si è poi dedicato al consueto rito del firmacopie e foto di rito, regalando sorrisi radiosi nonostante gli occhiali da sole sempre addosso.

Nel mese di ottobre, Luca Carboni girerà l’Italia in una serie di live per presentare Sputnik. Le date a oggi confermate:

12 ottobre: VOX club, NONANTOLA (MO)

13 ottobre: Vidia Club, CESENA

16 ottobre: Estragon Club, BOLOGNA

18 ottobre: Gran Teatro GEOX, PADOVA

20 ottobre: Teatro Concordia, Venaria Reale (TO)

22 ottobre: Obihall, Firenze

23 ottobre: Afterlife live club, PERUGIA

25 ottobre: Demodè Club, BARI

26 ottobre: Casa della Musica “Federico I” – c/o Teatro Palapartenope, NAPOLI

28 ottobre: ATLANTICO, ROMA

29 ottobre: Fabrique, Milano

31 ottobre: Politeama Genovese, GENOVA

03 novembre: Gran Teatro Morato, BRESCIA

04 novembre: CAMPUS INDUSTRY MUSIC, PARMA