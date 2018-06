Montoggio – Ancora ricerche per l’anziano scomparso da sabato

Montoggio (Genova) – Proseguono anche oggi, con speranze ormai sempre più flebili, le ricerche del pensionato di 74 anni disperso da sabato scorso nei boschi della zona di Acquafredda inferiore, nel comune di Montoggio.

L’uomo era andato a cercare funghi e non ha più fatto ritorno. I familiari, non vedendolo tornare al tramonto, hanno dato l’allarme e sono scattate le ricerche che proseguono da giorni.

Oggi la Croce Rossa Italiana della Liguria schiera il Nucleo SMTS specializzato in operazioni di ricerca e soccorso ma, dall’inizio dell’emergenza sono oltre trenta gli operatori CRI che si sono avvicendati sui vari turni, interfacciandosi con gli altri enti di soccorso, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco.

Con il passare dei giorni si affievoliscono le speranze di trovare l’anziano ancora in vita ma le battute di ricerca sono continue e proseguiranno sino al ritrovamento.

Le temperature estive e la possibilità che l’uomo sia ancora in vita inducono ancora a qualche timida speranza.

