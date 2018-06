Riomaggiore – Rischia la paralisi la giovane americana che si è tuffata dalla Marina

Riomaggiore (La Spezia) – Rischia concretamente di non poter più camminare sulle sue gambe l turista americana di 25 anni che ieri si è tuffata dalla scogliera della Marina, a Riomaggiore, ferendosi nell’impatto con l’acqua troppo bassa.

La giovane è stata trasportata all’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco ed i medici hanno riscontrato ferite e fratture alle gambe e ai piedi e gravi lesioni alle vertebre che potrebbero compromettere per sempre la sua capacità di camminare.

L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, quando la ragazza avrebbe deciso di fare un tuffo “spettacolare” da una altezza di una decina di metri ma, evidentemente, senza calcolare bene la violenza dell’impatto con l’acqua, in quel punto troppo bassa.

Un tuffo che potrebbe ora costarle davvero caro.

Subito soccorsa da altri bagnanti che hanno assistito alla scena, la giovane è stata trasportata in elicottero in ospedale ma le sue condizioni restano molto gravi.

