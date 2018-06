Rubano merce all’Ipercoop e aggrediscono gli addetti alla sicurezza: arrestata coppia di russi

Genova – Sono entrati all’Ipercoop di Bolzaneto ed hanno iniziato a girare tra gli scaffali del supermercato con fare sospetto, attirando l’attenzione degli addetti alla sicurezza e finendo in manette con l’accusa di tentata rapina impropria.

E’ accaduto ieri pomeriggio all’interno del Centro Commerciale L’Aquilone.

Qui la Polizia di Stato di Genova ha arrestato due cittadini russi che, all’interno dell’ipermercato, riponevano la merce, oltre che nel carrello, in un marsupio e in un sacchetto di plastica.

Gli addetti al controllo antitaccheggio li hanno quindi aspettati oltre la barriera delle casse per controllarli e quando i due, vedendoli, sono scappati, si sono lanciati all’inseguimento.

L’uomo si è liberato della sua refurtiva gettando il marsupio che la conteneva sotto un’auto per poi aggredire il suo inseguitore con gomitate, spintoni, spallate ma nonostante la sua condotta aggressiva e violenta è stato fermato.

La donna, anche lei rintracciata nel parcheggio, ha colpito l’operatore del centro commerciale con il carrello, ma anche lei è stata fermata.

La refurtiva, composta da svariati articoli per un ammontare complessivo di 93 euro, è stata recuperata. Gli agenti intervenuti sul posto hanno accertato che i due russi, 42 anni lei e 45 lui, sono domiciliati in riviera e non hanno precedenti.

Per loro stamattina il processo con rito direttissimo.