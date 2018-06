Tir fuori strada per un errore del navigatore

Bocco di Leivi (Genova) – Si è fidato del navigatore evidentemente settato male e si è ritrovato a percorrere una strada di campagna che evidentemente non è fatta per i mezzi pesanti e, alla fine, è finito fuori strada nel vero senso della parola.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri pomeriggio, per un camionista straniero che ha imboccato la via dei Cacciatori, a Leivi, ritrovandosi in grosse difficoltà con il suo Tir.

Il mezzo, dopo un paio di curve superate miracolosamente, è finito fuori strada con la parte posteriore e l’autista ha dovuto chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno lavorato faticosamente per mettere in sicurezza il mezzo prima che cadesse in una scarpata e poi hanno atteso l’arrivo di una autogru per sollevare il pesante automezzo e rimetterlo sulla carreggiata.

Le operazioni di soccorso sono andate avanti sino a notte fonda.

