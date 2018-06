Voltri – Botta e risposta tra Municipio e Comune, Chiarotti: i documenti parlano chiaro

Genova – “I lavori sulla spiaggia di Voltri doveva farli il Comune e possiamo provarlo con tutti i documenti necessari”.

Non si è fatta attendere la risposta al veleno del Municipio VII Ponente alle dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici, Paolo Fanghella che, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che la responsabilità dei ripascimenti spetta all’Autorità Portuale.

La stagione balneare di Voltri è iniziata tra i disagi e il Municipio “non ci sta” a fare da “parafulmine” rispetto alle proteste dei cittadini.

La spiaggia dei Bambini, in particolare, aspetta da mesi l’intervento del Comune e per la prima volta non è praticabile agevolmente per gli oltre 400 bimbi che la frequentano, per una precisa responsabilità dimostrabile documenti alla mano secondo il presidente del Municipio, Claudio Chiarotti e secondo l’assessore Matteo Frulio.

In particolare le scale di accesso alla spiaggia restano “rialzate” rispetto al livello dell’arenile di oltre un metro. Se un bambino cadesse si potrebbe certamente ferire in modo grave.

Dopo la risposta piccata di Fanghella, Frulio e Chiarotti hanno esaminato le carte in loro possesso per verificare quanto a loro già risultava e poi hanno emesso un comunicato al vetriolo. Eccolo:

“A seguito dei numerosi articoli comparsi in questi giorni circa i ripascimenti sulla spiaggia di Voltri all’altezza della spiaggia dei Bambini, occorre fare alcune doverose precisazioni, a scanso di polemiche ma per dovere di cronaca verso i cittadini. Questo per evitare spiacevoli rimpalli di competenze che hanno causato le problematiche che tutti ormai conoscono.

Già nei primi mesi del 2018, a seguito della mareggiata, il Municipio, Utrimare e Arciprometeo avevano sollecitato interventi presso l’area antistante piazza Caduti Partigiani Voltresi, seguendo la procedura che da anni si intavolava con Comune e Autorità Portuale successivamente ad eventuali calamità.

Nel 2014, ad esempio, entro l’apertura dell’importante servizio della Spiaggia dei Bambini, Autorità Portuale e Comune si erano accordati per l’esecuzione dei lavori di ripascimento che, come riportato nei documenti in archivio, “nell’ambito dei rapporti istituzionali tra Comune di Genova e Autorità Portuale” la stessa Autorità Portuale “ritiene che debbano essere posti in capo al Comune di Genova”.

Tale affermazione si riscontra anche nella lettera inviata in data 18 giugno 2018, da Autorità Portuale. Contenente diversi allegati. Si riteneva che “La competenza a ripascimenti o in genere a manutenzioni di arenili di pubblico uso, siti entro i confini portuali, fosse acclarata in capo alla Civica Amministrazione”.

In data 2015 Autorità Portuale, nell’ambito di una collaborazione cercata ed ottenuta da tutti gli enti, sottolineava che la tutela della pubblica fruizione da parte della collettività locale di arenili pubblici che “trovano nella Civica Amministrazione il soggetto di riferimento”. Risultano infatti diversi ripascimenti assunti dal Comune di Genova sull’arenile di Voltri.

A partire da marzo 2018, Utrimare, in accordo con il Municipio, ripristinava gli accessi di Piazza Odicini, Piazza Orazio De Ferrari e un piccolo accesso presso Piazza Caduti Partigiani, in maniera tale da poter consentire almeno alcuni accessi alla spiaggia, prima dell’apertura della stagione balneare. Premesso che, nei recenti contatti, il Comune di Genova intende procedere alla riprofilatura in questione, rimane il fatto che, per il primo anno, la spiaggia dei Bambini manca dell’accesso principale a mare e che la fruizione della spiaggia stessa da parte della popolazione è ostacolata dal notevole dislivello creatosi nella mareggiata di dicembre 2017 tra la passeggiata e l’arenile. Speriamo quindi in un intervento tempestivo, nell’auspicio che, per i prossimi anni si proceda per tempo e risolutamente ad eventuali danni arrecati al litorale e agli accessi dalla passeggiata a mare”.

Ora si attende la replica dell’assessore Fanghella e gli interventi del Comune per riportare alla normalità la situazione su una delle ultime spiagge libere del Ponente genovese. Frequentate ogni giorno da centinaia di bambini e, nel fine settimana, da migliaia di persone.