Yoga Day a Genova

Genova – E’ iniziata questa mattina all’alba, con il saluto al sole in alcune spiagge genovesi, la Giornata Internazionale dello Yoga anche nel capoluogo ligure.

Appuntamento all’alba in diverse spiagge e all’Isola delle Chiatte per il Saluto al Sole, mentre questo pomeriggio, a Porta Siberia, alle ore 17.45 si terrà l’evento Yoga in Piazza

Alle 20 la Meditazione Mondiale per la Pace. Verrà formata una spirale, dove le persone si tengono per mano, per segno zodiacale, a formare una cosmogonia che inonderà la città di Gioia. Al termine i partecipanti festeggeranno con canti e danze e la celebrazione finale.

