Arenzano – Lavori sulla rete idrica, possibili disagi il 25 giugno

Arenzano (Genova) – Lavori sulla rete di distribuzione idrica previsti per il prossimo 25 giugno ad Arenzano.

Proprio per l’intervento in calendario, AM.TER comunica che, a causa di interventi sulla rete di distribuzione, lunedì potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua potabile.

Il fenomeno, come spiegato, si risolverà in breve tempo e riguarderà le seguenti vie del comune di Arenzano:

Via dei Giappone – Via Castellin – Via Festa – Via Marconi – Via Caproni – Via Pecorara – Via Pertini – Via Terralba – Via Michelini – Via Felicina – Via Gasca – Via Inipreti – Via Migliarini – Via Rue – Via Leopardi – Via Carlin – Viale Rimembranze – Salita Bambin Gesù – Via Cantarena – Via Mina – Via Don Minzoni – Via San Pietro – Piazza Rodocanachi – Via Francia – Via alla Colletta – Via Chiossone e zone limitrofe.