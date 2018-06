Genova – Ruba al supermercato e poi, scoperto, cerca di fuggire

Genova – Ha tentato di rubare per l’ennesima volta nel supermercato di via Paleocapa dove ormai lo conoscono molto bene e quando la cassiera lo ha scoperto ha cercato di fuggire.

Movimentato episodio Carrefour di via Paleocapa, nel quartiere di Oregina, dove ieri pomeriggio si è presentato per l’ennesima volta un 34 anni pluripregiudicato, cittadino italiano, che già in passato aveva rubacchiato nel negozio.

Per questo motivo è stato tenuto sott’occhio dal personale e giunto alle casse, ha pagato solo alcuni panini ma il vistoso rigonfiamento alla cinta dei pantaloni e lo zaino, prima vuoto, ora stranamente ricolmo, ha insospettito la commessa.

Alla richiesta di mostrare quanto asportato, il 34enne, con una mossa fulminea, si è dato alla fuga venendo inseguito e raggiunto poco distante da altri due dipendenti. Il fuggiasco a quel punto ha spintonato e colpito a calci e pugni i suoi inseguitori, riuscendo così a riguadagnare la fuga.

Un addetto alla vigilanza che stava montando in servizio presso il supermercato, avendo assistito alla scena, si è messo alla guida della propria auto riuscendo così a non perdere mai di vista il 34enne che nel frattempo era salito al volo su un autobus.

I poliziotti dell’U.P.G., prontamente intervenuti, hanno fermato il mezzo pubblico e fatto scendere l’uomo trovandolo in possesso di generi alimentari per un valore di oltre 120 euro.

Il 34enne è stato arrestato per rapina. Fissata per questa mattina la direttissima.

Mi piace: Mi piace Caricamento...