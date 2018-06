Genova – Torna il Ghost Tour per la notte di San Giovanni

Genova – La Notte di San Giovanni torna il tradizionale Falò preceduto dall’ormai immancabile appuntamento con il Ghost Tour, la passeggiata attraverso le vie e i vicoli, ideata da Marco Pepè della Fondazione Amon, alla scoperta delle storie dimenticate e dei “fantasmi” dei tempi andati.

L’evento, a partecipazione gratuita, si inserisce in una serie di appuntamenti previsti per la serata di sabato 23 giugno e che termineranno dopo la mezzanotte, il 24 giugno, giorno in cui la città di Genova festeggia il suo santo patrono.

Si comincia alle 18,30, a Palazzo Tursi, in via Garibaldi con le “Storie Superbe” di Marco Rinaldi, spettacolo narrante con vicende semisconosciute e affascinanti della storia di Genova

Alle 20,30 ci si sposta in piazza Matteotti per la partenza del Ghost Tour vero e proprio. Verranno distribuite ai partecipanti le cartine con le indicazioni per raggiungere le varie tappe del tour che prevede diverse location con diverse ambientazioni.

Sarà possibile seguire il percorso con le guide, rispettando un itinerario preciso, oppure passare da una tappa all’altra secondo il proprio gusto e il proprio ritmo.

Ben 13 le tappe da scoprire nel dedalo della parte antica della città. Le performance verranno ripetute dalle ore 21.00 alle ore 23,40.

Durante lo svolgimento del Ghost Tour, percorrendo i carruggi si potrà assistere: alla storia dello schiavo che tentò, invano, di uccidere Cristoforo Colombo, ci si potrà imbattere nelle vecchie megere che, ancora, dopo cinquantanni rievocano le gesta di Vittoria Firpo, fattucchiera del Borgo di Pre.

Si potrà rimanere atterriti dall’inquietante presenza della di Gian Luigi Fieschi che ogni anno riemerge dalle acque che gli furono fatali. Assistere al torneo per il reclutamento di guerrieri della prima crociata o Sospirare per lo sfortunato destino di Gricel il cui amore è ricordato a passo di tango.

E ancora incontrare Nicolò Paganini o la sirena Segesta, punita per aver amato il tritone Tigullio. I più intrepidi, potranno, se fortunati, imbattersi nello ombre della famiglia Doria le cui gesta, riecheggiano ancor oggi nella Piazza San Matteo.

Queste le tappe e le location

1) Lo schiavo e Cristoforo Colombo – Chiostro Sant’Andrea, con i figuranti della D&E Animation

2) I Fantasmi della Meloria – Campo Pisano con i Gruppi Storici Corte dei Fieschi, Doria e Balestrieri San Giorgio

3)La Leggenda del Leone Fatato – Piazza Renato Negri – a cura del Centro Italiano Divulgazione Arti Orientali

4)Il Torneo di Papa Urbano II – Piazza G. Cattaneo a cura di ARS Genova

5) “Manezzi pe Majâ na Figgia” nella “Vegia Zena” – Piazza Scuole Pie grazie al Nuovo Gruppo Folcloristico Città di Genova

6)Vittoria Firpo la Fattucchiera del Borgo di Pré 50 anni dopo – Piazza dei Garibaldi, con Graziella Martinoli, Bianca Podestà – CIV Casana

7) La Leggenda di Leon Pancaldo e dei Fuochi di Sant’Elmo – Piazza San Luca, a cura del Gruppo Storico Sestrese

8) Gian Luigi Fieschi e la sua Triste Storia – Palazzo Tursi, con Francesco Pittaluga con Gruppo Storico e Culturale Sextum

9) Segesta e Tigullio: un Amore Contrastato – Piazza De Ferrari, con il Laboratorio delle Sirene di Sophie Lamour e il Mermaid Project

10) La Leggenda Della Vecchina di Vico Libbrai – Piazza Giustiniani con Lucia Vita (tappa sino alle 23)

11) Maddalene Donne, Madonne e…. in via della Maddalena 103r Ex Madeleine, a cura della Stanza della Poesia di Palazzo Ducale,

12) Le Ombre dei Doria – Piazza San Matteo a cura della Associazione Culturale lanua Temporis

13) Piazza Santa Maria in Passione – Gli Amori di Paganini, con la Compagnia Scena Difforme con Federico Librera e Chiara Nesti

la cartina de Ghost Tour può essere scaricata dal sito www.ghosttour.it/

La serata prosegue poi alle 22 con UniverCity Back to the 90s Rhapsody of Fire in concerto e, infine con il tradizionale Falò di San Giovanni.