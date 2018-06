Parco del Beigua, escursione lungo il Sentiero dell’ingegnere

Arenzano (Genova) – Forre, marmitte e laghetti nascosti da scoprire grazie alla guida e geologa del Parco del Beigua. L’escursione è in programma per domenica 24 giugno e si svolgerà lungo il celebre Sentiero dell’ingegnere, così chiamato in ricordo del tecnico che in passato aveva progettato la costruzione di un acquedotto che però non fu mai realizzato.

I partecipanti potranno ammirare un tracciato impegnativo ma estremamente affascinante. Tra paesaggi agricoli, macchia mediterranea e boschi di pino nero, si arriverà alla selvaggia Val Lerone, con scorci su gole e pareti a strapiombo. Da lì, l’escursione proseguirà verso il Lago della Tina e altri piccoli laghetti. Infine, ci si potrà riposare dopo aver raggiunto il riparo Sambugu, ultima tappa della giornata.

L’escursione è adatta a camminatori abituali e inizierà ad Arenzano. Avrà il costo di 10 euro a persona e durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. La prenotazione sarà obbligatoria entro sabato alle ore 12 (Guide Coop. Dafne tel 3939896251).