Sanremo – Investe con l’auto un rivale e poi lo accoltella, arrestato

Sanremo (Imperia) – E’ stato individuato ed arrestato ieri sera, poco dopo le 21, Alessandro Verrigni, il presunto responsabile dell’investimento in auto e successivo accoltellamento mortale di Fernando Foschini.

L’aggressore e la vittima avevano avuto in passato alcuni dissidi sfociati in Tribunale e per questo le forze dell’ordine si sono subito messe sulle tracce del 39enne che già in passato aveva avuto duri scontri con Foschini.

Secondo le prime ricostruzioni Verrigni avrebbe investito con l’auto la vittima – che viaggiava in scooter – in località Pian di Poma e una volta gettato a terra sarebbe sceso dall’auto per poi colpirlo con numerose coltellate all’addome e al torace.

L’uomo si è poi allontanato in tutta fretta ma alcuni testimoni avrebbero fornito agli inquirenti gli elementi necessari a rintracciarlo.

Il presunto killer è stato portato in ambiente protetto e poi ascoltato. Avrebbe mostrato un atteggiamento duro e non avrebbe ammesso nulla ma alcune tracce di sangue sui vestiti potrebbero inchiodarlo alle sue responsabilità.

