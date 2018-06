Università di Genova, vendita gratuita di libri di filologia e letteratura classica negli atri di via Balbi

Genova – Appassionati di filologia e letture di stampo classico? L’Università di Genova offre un’opportunità davvero da non perdere. Indicativamente dalla prossima settimana – con giornate ancora da definire ma che, come comunicato dall’Università, saranno rese note nei prossimi giorni – gli atri di Via Balbi 2, 4 e 6 diventeranno vere e proprie biblioteche a cielo aperto con la possibilità di acquistare gratuitamente libri di filologia e letteratura classica che, per mancanza di spazio, finirebbero al macero. “Quante più copie verranno ritirate gratuitamente da Studenti e Interessati – ha spiegato in una nota il direttore di Dipartimento, il Professor Franco Montanari – tante più saranno salvate dalla distruzione e dallo spreco“.

